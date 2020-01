A une trentaine d'heures du Brexit, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close et l'ambassadeur du Royaume-Uni Martin Shearman ont scellé, à l'hôtel de ville, l'entente entre la capitale de l'Europe et le royaume d'outre-Manche, en présence de nombreux Britanniques. "Je vous soutaite la bienvenue ici aujourd'hui, et vous y serez toujours les bienvenus demain. Vive l'amitié qui réunit le Royaume-Uni et Bruxelles", a déclaré jeudi soir M. Close aux nombreux Britanniques qui se pressaient pour trouver une place dans la salle gothique de l'hôtel de ville.

Quant à savoir ce qu'il pense du Brexit, il n'en pipera mot. "A wise man once said nothing" (Un sage, un jour, n'a rien dit), a-t-il glissé en citant un célèbre bon mot des Monty Python.

L'ambassadeur Shearman a appelé à regarder l'avenir. "Notre collaboration va changer, mais nous souhaitons qu'elle continue à fleurir et à grandir. Nous voulons renforcer la coopération scientifique et académique et aborder ensemble des défis tels que le changement climatique", a-t-il déclaré.

Sur la Grand-Place, un décor très britannique attendait les visiteurs, avec concerts, cabine téléphonique rouge, guardes britanniques et taxi londonien.

Si certains sujets de sa Gracieuse Majesté rejoindront l'île avec le Brexit, de nombreux autres ayant fait leur vie en Belgique y resteront. Depuis le référendum de 2016, plus de 4.000 d'entre eux ont obtenu la nationalité belge. Au contraire des mandataires politiques, les fonctionnaires européens de nationalité britannique ne perdent pas leur place avec le Brexit.