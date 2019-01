Depuis à peu près un an et demi, Frédéric Meseeuw, riverain saint-gillois de la rue Morris, observe la création de fissures sur les murs de son appartement. En postant une publication sur un groupe Facebook de la commune, le Saint-Gillois s’est vite rendu compte qu’il n’était pas le seul.

"Plusieurs amis architectes m’ont expliqué que ces fissures peuvent être causées par les vibrations des nouveaux trams de la ligne 81 qui sont arrivés au même moment que les dégâts", explique-t-il. En 2017, la ligne du tram 81 qui relie Montgomery à Anderlecht a bénéficié de nouveaux trams, les T4000. Manifestement bien plus lourds, ces trams causent des vibrations plus intenses.

"Nous avons fait exactement la même constatation en ce qui concerne l’arrivée des nouveaux trams et la conséquence que les vibrations ont sur nos illustres maisons" , a commenté une habitante de la rue de l’Aqueduc, dans laquelle passe la même ligne. "J’ai aussi remarqué que dans la rue Morris, les trams n’hésitent pas à pousser un petit coup d’accélérateur. On pourrait peut-être plus encadrer les limitations de vitesse, puisque ça crée encore plus de vibrations quand ils accélèrent ", explique Frédéric Meseeuw.

La Stib invite les riverains à porter plainte via le formulaire sur le site web. "Ensuite on envoie un technicien sur place qui va regarder s’il n’y a pas une irrégularité sur les rails. Ça peut arriver et ça doit être réparé de manière ponctuelle. Ensuite, il ne faut pas oublier que la rue Morris est une rue en pavés et très étroite. Les trams passent donc tout près des maisons" , explique An Van Hamme, porte-parole de la Stib.