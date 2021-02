Via des représentants de la section locale et des cheminots, et en présence de l'élue fédérale Maria Vindevoghel, le parti de gauche radicale a fait signer sa pétition aux navetteurs présents à proximité de ce guichet.

Le PTB, qui a réuni près de mille signatures en moins de 24h pour sa pétition pour le maintien des guichets, explique vouloir multiplier ce genre d'actions.

Ses représentants jettois demanderont à l'échevine locale de la mobilité, Nathalie De Swaef (Groen), d'interpeller le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) et la SNCB pour qu'ils reviennent sur leurs décisions.