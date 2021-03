Le ministre Maron a envoyé mardi un courrier à ses collègues ministres de la Santé dans lequel il propose de cibler les invitations sur base de l'âge uniquement et d'abandonner le système de priorités pour les moins de 65 ans avec comorbidités.

Il justifie la démarche par les difficultés légales que va poser la sélection des patients à risque jugeant que le processus va violer le secret médical. Mais le ministre a sans doute également été conforté dans sa position par les nombreux couacs rencontrés jusqu'ici par le système d'invitations.

"Le Conseil supérieur de la santé dit que l'âge est le 'driver' le plus important de formes graves et de mortalité liées au Covid-19", justifie Alain Maron dans sa missive.

Les patients qui présentent les facteurs de comorbidité les plus sévères, par exemple les dialysés, les greffés ou ceux qui suivent des traitements immunosuppresseurs, ne perdraient toutefois pas le droit à un vaccin rapidement: ils seraient vaccinés dans les hôpitaux où ils suivent leur traitement, et à terme, via les médecins généralistes dans leurs cabinets avec le vaccin Johnson et Johnson, administré en une seule dose, si celui-ci est approuvé.