Selon une mise à jour de la situation communiquée vendredi par le ministre bruxellois Alain Maron, chargé de la Santé et de l'Action sociale au sein de la Cocom, 3.000 tests ont déjà été effectués dans les maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS) de la Région-capitale. Le testing se poursuit d'ailleurs, avec l'envoi progressif de milliers de tests dans les différentes institutions ainsi que dans les structures d'hébergement pour personnes handicapées, dans un second temps. Le MR, notamment, s'était dit interpellé vendredi par les chiffres du bulletin épidémiologique de Sciensano, l'institut scientifique de santé publique. Selon les données compilées et présentées par l'Institut vendredi, il y a eu, depuis le 10 avril, un total de 14.013 tests effectués en Belgique en maisons de repos et dont les résultats sont connus, personnel et résidents confondus. Mais parmi ceux-ci, seulement 364 en Région bruxelloise.

Ce n'est qu'une question d'heures, précise vendredi après-midi le cabinet d'Alain Maron (Ecolo). Des milliers de tests, 3.000 environ, ont bien été effectués, dans 25 maisons de repos différentes, mais les prélèvements doivent ensuite parvenir au laboratoire et cela prend un peu de temps ("48 à 72 heures après l'envoi au laboratoire") avant que les résultats ne soient connus. On attend ainsi rapidement les résultats de ces milliers de tests, qui n'étaient cependant pas disponibles à temps pour le bulletin du jour de Sciensano.

Selon les chiffres transmis par le ministre bruxellois, 2.050 tests sont parvenus à douze MR-MRS en fin de semaine dernière. Il s'agissait du premier envoi de kits vers ces institutions. Cette semaine, un total de 4.854 tests ont été ou vont être envoyés à 31 MR-MRS. Une fois que la maison de repos a reçu le matériel, il lui faut cependant organiser le prélèvement en lui-même, et le renvoyer au laboratoire. Ces tests concernent le personnel soignant et les résidents.

Selon le plan mis en place, 9.653 autres tests parviendront la semaine prochaine à six structures pour personnes handicapées et 55 MR-MRS. Puis encore 9.653 tests la semaine suivant, celle du 27 avril, dans le reste des MR-MRS et dans certaines structures pour personnes handicapées. On est "en vitesse de croisière", indique-t-on au cabinet Maron.

"Avant la fin du mois, nos 139 MR-MRS et plus de 50 autres institutions seront testées", affirme le ministre par communiqué.