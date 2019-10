"Je ne vais pas soutenir une 20e communication d’un bourgmestre qui vise davantage à faire oublier que sa majorité s’est à nouveau déchirée tout ce week-end que de répondre structurellement aux problèmes de propreté et sécurité", dénonce David Weytsman, qui propose trois mesures alternatives.

L'interdiction de vente d'alcool en rue entre minuit et 6h du matin dans le quartier du piétonnier, annoncée ce matin par le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS) dans les colonnes du Soir, suscite déjà de nombreuses réactions. Celle du MR est sans équivoque. Par la voix du conseiller communal David Weytsman, les libéraux bruxellois dénoncent un "nouvel effet d'annonce" du bourgmestre socialiste. "C'est de la com', du vent", lâche David Weytsman. "Ce projet de réaménagement ne peut réussir que si on assure l’ordre public au quotidien. Cela demande du courage. Mon groupe soutiendra toutes les mesures efficaces et proportionnées. Mais je ne vais pas soutenir une 20e communication d’un bourgmestre qui vise davantage à faire oublier que sa majorité s’est à nouveau déchirée tout ce week-end que de répondre structurellement aux problèmes de propreté et sécurité, rappelle-t-il avant d'égréner les nombreux effets d'annonce antérieurs du bourgmestre bruxellois.

"En novembre 2018, les commerçants du centre disent que la situation empire, Philippe Close promet d’agir en mettant plus d’agents et des caméras dans le quartier. En janvier dernier, Philippe Close annonce un grand plan sécurité. Trois mois plus tard, les commerçants disent être à bout, notamment du côté du quartier Lemonnier; Là encore, Philippe Close promet des agents et des caméras sur le périmètre. Et ça continue... En septembre dernier, suite à un reportage de VTM sur l'insécurité la nuit sur le piétonnier, Philippe Close promet d’agir. Ce matin, il annonce une interdiction de la vente d'alcool... Où est la cohérence ? Ainsi, il sera possible de boire de l'alcool sur la terrasse d'un café mais pas sur un banc public installé juste en face."

Plutôt que de mettre en place "des interdictions généralisées complètement incontrôlables", le MR propose trois mesures. Primo : l'installlation d'une antenne de police mobile sur le piétonnier, comme le proposait l'ancienne majorité. Deuzio : l'application stricte de la loi. Sous entendu, "il est interdit d'être en état d'ébriété sur la voie publique. Que le bourgmestre fasse appliquer la loi sur le piétonnier". "Le bourgmestre peut aujourd’hui procéder à des arrestations administratives, pendant 12h, de toute personne en état d’ébriété qui contrevient à l’ordre public", précise David Weytsman. Tertio : sanctionner fermement les récidivistes et prendre des mesures d'éloignement. "Le bourgmestre d'Etterbeek Vincent de Wolf l’a fait notamment à la Chasse. Le bourgmestre a la possibilité d’interdire l’accès au piétonnier, jusque pendant 3 mois."