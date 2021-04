L'opposition libérale ne compte pas en rester là. Contactée par nos soins, sa cheffe de groupe Alexia Bertrand persiste et s'offusque :

"Quand des insultes sont portées dans notre enceinte démocratique sans aucune excuse, comment ensuite espérer du respect de la part des citoyens qui assistent à ce spectacle ? En politique on peut ne pas être d’accord - et il y a eu des désaccords ces derniers mois entre le ministre et le député-bourgmestre Vincent De Wolf, notamment sur le respect de la quarantaine -, mais cela ne justifie en aucun cas des attaques ad hominem. L'essence même de la démocratie est de pouvoir débattre sur nos désaccords et sur des idées".