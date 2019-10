"A travers la culture, nous souhaitons aider les jeunes à se développer. Ils doivent prendre conscience de leurs compétences personnelles, artistiques et professionnelles", expliquecoordinatrice de #Imagine1080 , un projet destiné aux Molenbeekois de 16 à 25 ans. Son collègueresponsable des bénévoles, poursuit : "Ils sont parfois entourés de personnes dont les vies ont mal tourné, ils ont souvent des parents qui ont galéré. Ils se disent que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Une fois qu'ils se rendent compte de leurs moyens, on peut aller beaucoup plus loin dans dans leurs recherches intérieures et dans leurs projections".