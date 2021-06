Un mois après le lancement de l'antenne communale de vaccination de Saint-Josse, l'heure est au bilan. "Avec 1.296 personnes vaccinées en un mois, cette antenne qui a vu le jour à l'initiative du Bourgmestre Emir Kir en collaboration avec la Commission communautaire commune, démontre son efficacité", explique la Cocom dans un communiqué.

Au vu de ce succès auprès de la population, son ouverture sera prolongée jusqu'au 13 juillet.

"La demande était forte dès l'ouverture de l'antenne communale de vaccination et elle n'a cessé de croître puisque nous avons triplé sa capacité en passant de 120 à 360 doses de vaccin. Aujourd'hui, près de 1.300 personnes ont été vaccinées ! Au vu de ce bilan, la Commune, en concertation avec la Cocom, prolongera l'ouverture de cette antenne jusqu'au 13 juillet. Cela permettra à un maximum de citoyens de bénéficier d'un schéma complet de vaccination en deux doses", explique Emir Kir.

Les dates supplémentaires d'ouverture sont les suivantes : le 17 juin, le 24 juin et le 1er juillet pour la première dose ainsi que le 15 juin, le 22 juin, le 29 juin, le 6 juillet et 13 juillet pour la seconde dose.

"L'antenne de vaccination tennoodoise a été pensée comme un dispositif complémentaire aux 10 grands centres de vaccination. Le taux de vaccination des personnes de 18 ans et plus dans la commune de Saint-Josse-Ten-Noode est passé de 19% le 6 mai 2021 à 34% le 9 juin 2021 et pour les personnes de 65 ans et plus, de 58% le 6 mai 2021 à 64% le 9 juin 2021. Je me réjouis donc de cette avancée et de la prolongation de l'antenne locale", explique de son côté Alain Maron, ministre bruxellois de la Santé.

Les prochains points d'information et d'inscription se tiendront le jeudi 17 juin lors du marché hebdomadaire de la Place Saint-Josse, le vendredi 18 juin sur la Place Houwaert et le dimanche 20 juin au Square Félix Delhaye. Une permanence est également organisée quotidiennement au sein de la Maison communale de 13.00 à 17.00.

L'antenne communale de vaccination se situe à la salle de sport Nelson Mandela - Rue Verte 50 à Saint-Josse-ten-Noode. Elle est accessible après prise de rendez-vous de 10 heures à 17 heures.