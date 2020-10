Cinq cas d'infection au nouveau coronavirus ont été enregistrés à la résidence senior Geurts, qui compte 168 appartements habités par 200 personnes âgées. La cellule de crise communale, l'Agence flamande des soins de santé (Agentschap Zorg en Gezondheid) et la zone de première ligne de Grimbergen ont décidé de placer la totalité du bâtiment en quarantaine, et ce pour au moins dix jours. Le personnel soignant aura toujours accès au bâtiment, à condition que toutes les mesures de précaution soient respectées.

"Chaque appartement a sa cuisine et ses propres sanitaires mais il y a également un restaurant central. Il est probable que c'est à cet endroit que les personnes ont été infectées", indique M. Hermans. "Les résidents sont régulièrement en contact les uns avec les autres, c'est vraiment une petite communauté en soi. Nous ne voulons donc prendre aucun risque."

L'ensemble des résidents seront dépistés lundi 26 octobre. "La sortie de quarantaine des personnes testées négatives dépendra de la décision des médecins. Il se pourrait bien qu'ils doivent se soumettre à un deuxième, voire un troisième test et que leur quarantaine soit prolongée. C'est encore imprévisible pour l'instant", affirme M. Hermans.

Les résidents bénéficieront de soutien supplémentaire pour rendre la période de quarantaine la plus agréable possible. "Des bénévoles de l'association 'Wemmel helpt' ont déjà proposé d'aller à la pharmacie, de s'occuper de leur courrier, etc.", conclut M. Hermans.