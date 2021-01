Les cours en présentiel sont suspendus pour tous les élèves du secondaire suite à la découverte d'un foyer de contamination au sein de l'école. Cette fermeture concerne 1.544 élèves et 160 professeurs, pour au moins une semaine.

"Cette suspension d’une semaine des cours en présentiel nous permettra de lever une série d’incertitudes et de lutter contre l’expansion du virus au sein de l’école", explique le Collège d'Etterbeek. "Le nombre de professeurs écartés et testés est important", écrit le Collège par communiqué. "Quatre d’entre eux ont d’ores et déjà été diagnostiqués comme porteurs d’un des nouveaux variants du virus". Les élèves en contact avec les professeurs infectés sont soumis à un dépistage obligatoire et seront écartés. Près de 270 élèves sont concernés.

Le nombre de tests positifs augmente encore. Selon le Collège, le nombre de professeurs infectés risque également d’augmenter : "Il en ira dès lors inévitablement de même pour le nombre d’élèves écartés".

D'autres écoles concernées

Quatre autres classes de maternelles et primaire dans deux autres écoles de la commune resteront également fermées cette semaine.

A l'école des Carrefours, ce sont trois classes de maternelle qui vont fermer ainsi qu'une classe de primaire à l'école La Colombe de la Paix. "Après avoir longtemps fait bonne figure tout au long des dix mois de crise du coronavirus, Etterbeek passe aujourd'hui pour une mauvaise élève", déplore Vincent De Wolf, le bourgmestre, soulignant que la hausse du nombre de cas de coronavirus a coïncidé "sans surprise" avec le retour des vacances de Noël.

Cette nouvelle intervient alors que le Ministre de la Santé indiquait ce dimanche vouloir à nouveau se pencher sur le rôle des enfants dans la transmission du virus.