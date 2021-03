"Liberté pour les Ouïghours", "Arrêtez le génocide", "Fermez les camps et libérez les Ouïghours", tels ont été des slogans scandés devant la représentation chinoise à Bruxelles.

L'action de protestation a été organisée à l'initiative de la Belgium Uyghur Association, Just Human It, les Ambassadeurs d'expression citoyenne, Auxilio et l'Union des étudiants juifs de Belgique.

Les manifestants condamnent la Chine pour sa répression et sa violation des droits humains de la minorité ouïghoure. Ils exigent un arrêt immédiat de ces actes. Les protestataires demandent notamment que les multinationales ferment leurs usines en Chine et appellent les gouvernements européens à prendre des mesures contre l'exploitation des Ouïghours dans ces usines.