Avec le retour de la météo clémente et de la chaleur, beaucoup sont ceux qui rêvent de pouvoir se détendre dans une piscine. Ce souhait sera bientôt exaucé pour les Bruxellois: en effet, un nouveau parc aquatique devrait bientôt être construit dans la capitale.



Selon les informations de nos confrères de la VRT, la décision a été confirmée ce vendredi. Le parc sera construit sur le site de la gare de l'Ouest à Molenbeek.

Pour l'échevin molenbeekois Jef Van Damme (Vooruit), à l'origine de la proposition, cette piscine subtropicale représente une excellente nouvelle pour la jeunesse bruxelloise: "Après la fermeture d'Océade au Heysel (le 30 septembre 2018, ndlr), Bruxelles ne disposait plus d'un seul parc aquatique. Et c'est vraiment incompréhensible", déclare le socialiste flamand à la VRT. "Pour une ville comme Bruxelles qui compte plus d'un million d'habitants, il est normal d'avoir au moins un établissement de ce genre. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans sa réalisation", se réjouit-il encore.

"Certains jeunes n'ont pas toujours la possibilité de partir en voyage parce que c'est trop cher. Une telle piscine subtropicale est une excellente façon de passer des vacances dans leur propre ville", conclut l'échevin.

Aucune date d'ouverture n'a à ce jour été confirmée, mais l'ensemble des travaux devrait prendre plusieurs années.