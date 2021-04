Suite à La Boum totalement hors de contrôle hier sur les plaines du Bois de la Cambre,

Le collectif L'Abîme, qui avait initialement prévu de "faire la fête en toute liberté" au Cinquantenaire, a décidé il y a quelques heures de réorienter son événement sauvage au bois de la Cambre, souillé hier par de terribles affrontements entre une jeunesse privée de liberté et des forces de l'ordre bien obligées de faire respecter les règles.

L'événement, qui a suscité l'intérêt de plus de 5.000 personnes sur Facebook, est supposé débuter à 18 heures.

Sur place, ce vendredi à 16h30, la situation est calme. La plaine était uniquement occupée par quelques petits groupes de badauds venus profiter des derniers rayons de soleil avant l'arrivée d'une météo moins clémente. Des petits groupes de trois à quatre personnes, pour la grande majorité.

© FARR

Un dispositif policier a bien entendu été déployé sur place, de manière préventive : on parle de plusieurs camionnettes en faction dont une au beau milieu de la plaine, de deux policiers à cheval qui patrouillent tranquillement, et d'un "poste de commandement" nettement plus impressionnant, puisque constitué d'une quinzaine de combis.

© FARR

A ce stade, la situation est parfaitement calme donc.

Des tracts sont distribués aux personnes présentes sur place. En voici un exemplaire.

© FARR

Vers 17h15, les groupes présents sur place ont pris plus d'épaisseur. Une patrouille de policiers demande, en ce moment, aux groupes constitués de plus de 4 personnes de se disperser. Il est également rappelé aux badauds de porter le masque ainsi que l'interdiction de consommer de l'alcool. La situation reste très calme.