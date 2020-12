Ils ont décidé de ne pas faire d'exception concernant le couvre-feu pour le soir de Noël: contrairement à la Flandre et à la Wallonie, qui ont accordé la permission de minuit, le couvre-feu sera bel et bien maintenu entre 22h et 6h sur tout le territoire bruxellois.





Lors du Comité de concertation du 27 novembre, les autorités fédérales avaient proposé de repousser le couvre-feu à minuit le soir du 24 décembre, mais avaient laissé le choix aux Régions d'accorder ou non cette permission.





En outre, aucune exception ne sera faite non plus pour le soir de la Saint-Sylvestre, et ce, dans les trois Régions du pays.

Les 19 bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale et le ministre président Rudi Vervoort se réunissaient ce mercredi matin pour évoquer les dispositions sanitaires mises en place lors des fêtes de fin d'année.