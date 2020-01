Différents élus libéraux se mobilisent aux niveaux communal et régional.

Le 6 janvier dernier, le gouvernement l’a annoncé : dès le 1er janvier 2021, la Région bruxelloise deviendra une "Ville 30". La vitesse de circulation sera ainsi limitée à 30 km/h sur l’ensemble des voiries à l’exception des axes structurants. Le but étant de réduire la place de la voiture, de stimuler la mobilité active, et de développer les zones piétonnes.

Fronde des libéraux

Sans surprise, de nombreuses voix s’élèvent contre cette mesure pour le moins radicale. Parmi elles, celles des libéraux, qui ne comptent pas rester sans rien faire face à ce dossier.

Différents élus communaux MR vont interpeller au sujet de la zone 30 généralisée aux prochains conseils communaux. À Ixelles, Koekelberg, Auderghem, Molenbeek, Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Bruxelles-Ville et Woluwe-Saint-Pierre, des interpellations sont à l’ordre du jour.

Au niveau régional, différents élus se mobilisent également. Pour Anne-Charlotte d’Ursel, présidente de la commission Mobilité, "le MR a toujours plaidé pour des zones 30 dans les quartiers résidentiels, en fonction des avis des zones de police et des demandes des habitants. Il faut savoir qu’environ 60 % des voiries locales sont déjà en zone 30." Et David Weytsman (MR), député bruxellois de poursuivre : "nous ne sommes pas contre, mais pas pour une seule zone 30 généralisée et imposée ex cathedra sans une analyse des réalités du terrain."

Par ailleurs, les deux députés rappellent qu’une étude a été demandée par le précédent gouvernement "afin de connaître le degré de faisabilité de la zone 30 dans les communes. Cette étude on l’attend toujours mais le gouvernement n’hésite pas à avancer à l’aveugle".

Interrogations concrètes

Concernant les interpellations communales, les libéraux ont des interrogations concrètes. "Comment fera-t-on respecter cette nouvelle norme alors que lors d’un test réalisé par Gracq à Forest, 100 % des conducteurs étaient en infraction ?", questionnent les conseillers Etienne Dujardin et Martine Maelschalck.

Enfin, le MR plaide pour une approche "qui serait véritablement représentative des spécificités locales", conclut Etienne Dujardin.