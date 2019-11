Bruxelles Mobilité met à disposition des communes une série de mécanismes et soutiens financiers afin de stimuler une mobilité toujours plus durable et plus sûre : financement de mobilier urbain pour les piétons et cyclistes, marquages cyclables, soutien aux rangs scolaires, accompagnement pour les résolutions de zones à concentration d’accidents… Vient aujourd’hui s’ajouter à ce "catalogue" de services récurrents, un appel à projet pour des contrats locaux de mobilité visant à apaiser la circulation dans les quartiers.

Un projet plébiscité

"Pendant plusieurs années, des réflexions et concertations ont été menées avec les acteurs, les habitants et les usagers à propos de la mobilité et l’aménagement de Bruxelles. Cela a donné naissance au plan Good Move. Mis à l’enquête publique le mois passé, il a été plébiscité par presque 80 % des répondants. Les Bruxellois désirent des quartiers apaisés, plus arborés et sécurisés, où les voitures roulent moins et moins vite", explique Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité.

Marchabilité et cyclabilité favorisées

L’objectif est d’apaiser la circulation au sein de ces mailles. Mais comment ? La qualité de séjour, la marchabilité et la cyclabilité sont favorisées ainsi que les transports publics pour la connexion entre quartiers et le reste de la région, le trafic motorisé de destination est possible, parfois avec un léger détour, et le trafic de transit est découragé. "Le projet de plan de circulation du nord d’Ixelles, articulé autour de la semi-piétonnisation de la chaussée d’Ixelles, a profondément transformé ce quartier", explique Yves Rouyet (Écolo), échevin de la Mobilité. "À l’origine conçu dans une optique de facilitation de la circulation des transports publics, le projet de maille s’est révélé un formidable moteur de dynamisme commercial. Il a permis d’apaiser certaines rues du quartier, d’y diminuer la pollution et le bruit. Le projet a également permis de dégager un espace public généreux dans un quartier qui en manquait cruellement."