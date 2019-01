Un nouveau rassemblement des gilets jaunes est prévu ce samedi à Bruxelles. Contrairement à celui de la semaine dernière, il sera mobile.

Le rendez-vous pour la marche aura lieu devant la gare du Nord, place Simon Bolivar vers 11h30. Le départ de la manifestation sera donné à midi, moment où les participants prendront donc la route de l'Atomium.

C'est à hauteur de l'édifice bruxellois qu'est prévue la dislocation, soit à proximité du Salon de l'Auto qui ouvre ces portes le même jour. La manifestation est autorisée comme le confirme la zone de police Bruxelles-Nord (Evere, Saint-Josse et Schaerbeek) où le point de départ de l'événement a lieu.

La majeure partie de la marche se déroule sur le territoire de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles. Cette dernière confirme qu'une demande a bien été introduite pour le rassemblement de ce samedi.

Les organisateurs indiquent que la manifestation passera par le quai de Willebroeck, la place des Armateurs, la rue de l'entrepôt, la rue Gustave, le boulevard Emile Bockstael, l'avenue Jean Sobieski et le boulevard du Centenaire avant d'atteindre l'Atomium. "Pour les personnes âgées et à mobilité réduite, un petit groupe de nos encadrants les accompagnera en tram ou en métro jusqu'à l'arrivée, car le trajet dure un peu plus d'une heure", indique une référente des gilets jaunes de Bruxelles.