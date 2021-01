Bonne nouvelle pour l'une des attractions touristiques les plus fréquentées de la capitale. Mini-Europe, Europea et Brussels Expo ont signé un accord, semaine dernière, prolongeant l’exploitation de Mini-Europe jusqu’à son intégration au sein du projet Neo-Europea.

"Cet accord est le fruit de la collaboration entre Brussels Expo, Unibail-Rodamco-Westfield et Mini-Europe. Il reflète l’adhésion des opérateurs économiques locaux au projet Neo-Europea, conçu pour offrir aux Bruxellois, aux Belges et aux touristes un lieu de destination d’avant-garde, propre aux grandes métropoles européennes", se réjouissent les partenaires dans un communiqué.



Mini-Europe complètera la future offre de loisirs disponible à terme sur le plateau du Heysel : Kinépolis (21 écrans et 4000 places), Spirouland, premier parc d’attraction du genre opéré par la Compagnie des Alpes et la Cité des Enfants, futur lieu de découverte ludo-pédagogique. Mini-Europe sera agrandi et modernisé.





"Grâce à l’accord avec Brussels Expo, Mini-Europe a pu confirmer le partenariat avec Europea. Celui-ci n’assure pas seulement la pérennité de Mini-Europe dans le patrimoine bruxellois: il incarne l’ambition de Mini-Europe de s’inscrire comme une attraction leader à Bruxelles : encore plus d’amusement, plus d’interactivité, plus de culture, plus d’Europe. Si certains axes sont et seront déjà développés à court terme, l’arrivée de NEO-Europea permettra de moderniser toute l’infrastructure et principalement un nouveau pavillon réalisé par l’architecte Jean Paul Viguier et cofinancé par Europea ainsi que de nouvelles zones de parc à développer. C'est une excellente nouvelle, tant pour l’équipe de Mini-Europe que pour les centaines de milliers de Bruxellois et de touristes qui s'y pressent chaque année. C’est également, à titre personnel, une excellente nouvelle pour la poursuite du projet entrepreneurial et familial de Mini Europe qui confirme son ancrage sur le plateau du Heysel après plus de 30 années d’existence", déclarent Thierry Meeùs, administrateur délégué et Vinciane Meeùs, administration manager.



Dès ce lundi 29 mars (si les mesures Covid le permettent à ce moment-là), Mini-Europe rouvrira ses portes aux visiteurs et compte sur le soutien des Belges, après une année 2020 très difficile.