Mardi 19 novembre, la chanteuse Angèle investira le Palais 12 de Bruxelles pour un concert d’ores et déjà sold-out. Au même moment, les Diables rouges en découdront avec Chypre au stade Roi Baudouin. Autant dire que d’importants embarras de circulation seront à prévoir…

Les mesures de circulation habituelles autour du stade seront d’application. "En fonction de l’affluence avant et éventuellement aussi après le match, les artères suivantes pourront être coupées à la circulation : avenue Houba de Strooper, avenue Impératrice Charlotte, avenue des Magnolias. Les bus des transports en commun pourront passer dans la mesure du possible. En voiture, l’accès aux avenues du parc de Laeken sera restreint. Il est demandé aux automobilistes d’éviter autant que possible les environs du plateau du Heysel", explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

Des embarras de circulation sont de toute façon à prévoir sur le Ring R0. "Pour cette raison, on conseille d’éviter le Ring, ainsi que les environs immédiats du Heysel, et de privilégier les déplacements en transport en commun. Étant donné que les deux événements en question (match et concert) commencent vers 21 h, mais que les portes pour les deux s’ouvrent à partir de 18 h, on considère qu’il faudrait s’attendre à des perturbations à partir de 18 h, ou même un peu avant."

La Stib prévoit des renforts sur la ligne de métro 6 de 17 h à 23 h 40. Des renforts sont également prévus sur les lignes 1 et 5. Les bus ayant leur terminus à Heysel sont limités à l’arrêt Palfijn à partir de 18 h 30 pendant toute la durée du match. Des trams sont prévus en renfort pour être injectés sur les lignes 7 et 51 après le match en cas de besoin.