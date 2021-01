La manifestation organisée près de la gare du Nord suite au décès de Ibrahima dans un commissariat a dégénéré. Sur le coup de 15h, quelque 500 personnes sont venues crier leur colère et leur incompréhension suite au décès tragique de ce jeune guinéen de 23 ans.

La manifestation s'est clôturée vers 17h mais un groupe de manifestants est resté sur place. Des heurts ont ensuite eu lieu jusqu'à la place Liedts.

C'est là que le feu a été bouté au commissariat de la zone de police Bruxelles Nord. "Le commissariat Koban Brabant de la place a été dégradé avec un début d’incendie; Le commissariat a rapidement été sécurisé et l’incendie maîtrisé", explique la porte-parole de la zone de police Bruxelles Nord.

Sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit clairement que le feu a également pris sur un distributeur automatique de billets qui jouxte le commissariat. "Deux collègues qui se trouvaient à l’intérieur ont pu se mettre en sécurité. Ils ont été emmenés à l'hôpital par mesure de précaution mais n'ont à aucun moment été blessés."





Par ailleurs, une personne qui se trouvait sur la place Liedts a fait un malaise. "La personne est tombée par terre. Les services de secours l’ont pris en charge et l'ont emmenée à l'hôpital", précise la porte-parole.

Au moins trois véhicules de police ont été incendiés. On ignore pour l'heure le nombre de personnes arrêtées par la police.

Un important dispositif de police est en place, notamment du côté de l'avenue Louis Bertrand à Schaerbeek.

Par ailleurs, le véhicule du Roi Philippe, qui passait par là par hasard, a été caillassé par des manifestants.

Emir Kir condamne les "comportements irresponsables"

Le bourgmestre de Saint-Josse Emir Kir condamne les "comportements irresponsables". "Aujourd'hui, un hommage a été rendu à Ibrahima Barrie, à la demande de ses proches. Je tiens à souligner l'attitude digne et pacifique de tout ceux qui se sont rassemblés dans le calme en sa mémoire cet après-midi. Je condamne dans les termes les plus durs le comportement irresponsable de ceux qui ont profité de la fin de ce moment de recueillement pour créer des incidents avec les forces de l'ordre et se livrer à des dégradations sur le mobilier urbain. La police est occupée à rétablir l'ordre et la situation est sous contrôle. Je remercie nos policiers pour leur intervention rapide afin d'assurer la sécurité de tous les habitants et de tous les commerçants", explique-t-il.