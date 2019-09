L'affiche promet un spectacle de folie ce soir, de 21h à 23h.

A l'occasion de la fête de la fédération Wallonie-Bruxelles, la Grand-Place accueillera un concert gratuit. Et l'affiche est plus que prometteuse : Angèle, Alain Souchon, MC Solaar, Roméo Elvis, etc., tout le monde devrait y trouver son compte. Mais ce sont les fans d'Angèle surtout, qui semblent les plus impatient(e)s d'y assister. De nombreux jeunes, majoritairement filles, se sont ainsi déjà installées sur la Grand-Place en ce début d'après-midi, soit près de huit heures avant le début du spectacle.

La Grand-Place ne pourra accueillir plus de 6 000 personnes. Au-delà, la police fermera l'accès au lieu.