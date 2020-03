La commune d'Etterbeek a décidé samedi de réquisitionner dès 16H00 ce même jour un hôtel inoccupé afin de permettre aux personnes sans-abri de s'y confiner, et respecter ainsi les consignées énoncées par les autorités.

"Le risque sanitaire pour les personnes sans-abri est évident et ne peut rester sans réponse. Il y une nécessité urgente à prendre les mesures nécessaires afin que chacun dispose des conditions pour mettre en oeuvre et respecter les prescriptions sanitaires utiles à lutter, le plus efficacement possible, contre le risque de contamination et la propagation du coronavirus COVID-19", selon un communiqué de la commune samedi.

L'hôtel en question, situé sur le territoire d'Etterbeek, avait dernièrement fermé ses portes, faute de clientèle.

Le personnel nécessaire au fonctionnement de l'établissement est également réquisitionné. Il sera appuyé par le service communal de la Prévention.

Selon la commune, l'établissement hôtelier participe volontairement à cette réquisition, laquelle pourra être prolongée jusqu'à la levée des mesures fédérales de confinement. Les personnes sans-abri seront relogées dans des chambres individuelles dotées de sanitaires. Elles bénéficieront d'un repas chaud par jour, livré par le CPAS de la commune.