34 résidents sont porteurs du Covid-19, dont 11 ont dû être hospitalisés. La maison de repos a été mise en quarantaine.

Une évacuation en urgence a eu lieu hier soir au home La Cambre à Watermael-Boitsfort. Au total, 34 patients ont dû être évacués et transportés vers différents hôpitaux bruxellois. En cause ? Le coronavirus. Il était impossible de joindre de la direction de cette importante maison de repos ce jeudi matin mais selon nos infos, les différents pensionnaires concernés sont désormais pris en charge en milieu hospitalier. Plusieurs ambulances sont venus les chercher ce mercredi soir.

En fin de matinée, le Ministre Alain Maron confirmait notre information, précisant que tout était mis en oeuvre pour limiter la contamination. "Les patients symptomatiques sont isolés dans leur chambre et la circulation dans la maison de repos est fortement réduite. Le service d’inspection de la COCOM est en contact permanent avec la direction. Le nombre de cas et leur état de santé est vérifié heure par heure. La maison de repos bénéficie du soutien de l’Hôpital Saint-Pierre. Les services d’Iriscare suivent également la situation en temps réel pour voir si des mesures doivent être prises sur les aspects logistiques et de gestion pour soutenir la maison de repos et les résidents."