Mardi après-midi, nombreuses étaient les personnes à s'interroger sur l'origine de deux cercles blancs entrecroisés dans le ciel bleu clair. La plupart des observateurs étaient bruxellois, mais ces cercles étaient également visibles depuis certains endroits en province de Liège, de Namur et du Limbourg.

Rtl info a demandé une réaction et, si possible, une explication au ministère de la Défense qui a su résoudre ce mystère ! On est bien loin des situations imaginées par certains internautes. Il ne s'agissait ni d'une demande en mariage aérienne ni d'un show d'un pilote cascadeur pour une école bruxelloise, ni d'un OVNI.

Deux pilotes de la base aérienne de Beauvechain ont en fait participé à une séance d'entrainement dans notre espace aérien. Les gaz d'échappement ont formé deux cercles qui ont pu être observés de très loin grâce à un ciel bleu très dégagé.