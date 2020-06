Les "Clowns à l'hôpital", des artistes professionnels intervenant en milieux de soin, ont déambulé lundi dès midi aux abords du CHU Saint-Pierre, rue Haute à Bruxelles, pour renouer avec tous ceux qui ont besoin d'eux.

"A l'heure des premiers signes de soulagement suite à la crise sanitaire, nous voulons soutenir et maintenir le lien avec tous ceux auprès de qui interviennent les clowns hospitaliers pendant l'année et que nous n'avons plus vu depuis des semaines: les soignants, le personnel médical, le personnel d'entretien et administratif, les parents et les enfants", ont déclaré les organisateurs. Le cortège clownesque est parti de la Porte de Hal et s'est dirigé vers la rue Haute pour entrer ensuite dans l'hôpital CHU Saint-Pierre par l'entrée des urgences.

"Les clowns hospitaliers espèrent apporter ainsi de la joie, de la légèreté... Ils connaissent la magie du sourire et du rire sur l'envie de vivre. Et ils connaissent les consignes sanitaires, les gestes de protection, les distances physiques à respecter et le port du masque", ont déclaré les clowns à l'initiative de l'événement, qui sont actifs de manière hebdomadaire à l'Hopital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola (HUDERF), à l'Hopital Erasme, au CHU Saint-Pierre, au Chirec et au CHU de Liège.