La régionale bruxelloise de DéFI a demandé mardi par l'intermédiaire de son président Michaël Vossaert la réunion en urgence du Conseil régional de sécurité (Cores) pour renforcer la stratégie de vaccination à partir des communes bruxelloises et des opérateurs médicaux de première ligne.

Une telle réunion tomberait à propos "au minimum" dans la foulée du Comité de concertation de vendredi, pour aborder d'autres questions comme le couvre-feu, a ajouté celui-ci.

La formation amarante déplore le chaos lié, selon elle, à la stratégie de vaccination en Région bruxelloise. "Alors qu'il est essentiel qu'un maximum de citoyens soient vaccinés contre le Covid- 19 le plus rapidement possible, les couacs se multiplient et rendent cette stratégie de plus en plus illisible", a commenté Michaël Vossaert.

Pour DéFI, les communes ont démontré leur capacité de fournir des services de proximité efficaces et ciblés, comme ce fut le cas pour la fourniture de masques à la population.

Il est également important d'associer dans cette campagne de vaccination les opérateurs médicaux de première ligne tels que les médecins généralistes ou encore les pharmaciens en tant qu'acteurs de proximité pour les citoyens.

DéFI demande par conséquent au ministre-président bruxellois d'organiser d'urgence un Conseil régional de sécurité afin d'associer plus étroitement les communes aux décisions qui sont prises dans le cadre de la crise sanitaire et de la stratégie de vaccination.

Dans ce contexte, il a sollicité la possibilité d'instaurer un centre de vaccination dans les communes qui le souhaitent.

Il demande de permettre l'envoi des convocations directement au départ des administrations communales, les mieux placées pour communiquer avec la population; une plus grande efficacité de la stratégie de vaccination en organisant l'ordre de la convocation par tranche d'âge; et d'élaborer une stratégie de vaccination par l'intermédiaire des opérateurs médicaux de première ligne en tant qu'acteurs de proximité et de confiance pour les citoyens, en complément de l'action de la Région.