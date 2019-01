L'une des deux personnes ayant fait l'objet d'une arrestation judiciaire lors de la nuit du Nouvel An en lien avec des dégradations et épisodes violents dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean a été déférée devant un juge d'instruction. L'homme est suspecté d'outrage, de menaces et de rébellion. L'autre homme arrêté judiciairement fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate et est convoqué à se présenter le 1er février prochain au tribunal correctionnel de Bruxelles, pour les mêmes motifs.

La police avait dû intervenir dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, principalement aux alentours de la station de métro Etangs Noirs, face à des jeunes ayant bouté le feu à des déchets et à une voiture. Des individus avaient aussi brisé les vitres de trois commerces et pillé une pharmacie.

La police et les pompiers dépêchés sur les lieux des incidents avaient été l'objet de jets de pierres, qui ont endommagé 4 véhicules de police et deux véhicules des pompiers. Sur la même commune, trois voitures ont été détruites par les flammes dans la même nuit, dans la rue de Ribaucourt. Deux façades d'habitation ont subi des dégradations.

Ces incidents ont donné lieu à une vingtaine d'arrestations administratives et deux arrestations judiciaires.