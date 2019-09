Dans une vidéo, Fernando Redondo, président de l’association belge des chauffeurs de limousine, prévient les chauffeurs.

« Instructions très importantes pour tous les chauffeurs. Si vous recevez des SMS ou des liens où on vous demande votre numéro de téléphone, voici comment réagir : un ne pas répondre ni aux sms, ni aux liens, ni au téléphone. Uber ne va jamais agir de la sorte. Aujourd’hui, Uber est au courant et ils sont occupés à faire le nécessaire. Pour les personnes qui ont malheureusement cliqué sur le SMS et ont donné leur numéro de téléphone : pas de panique », déclare Fernando Redondo, président de l'association belge des chauffeurs de limousine dans une vidéo, rapporte La Capitale.

Depuis quelques jours, plusieurs chauffeurs Uber semblent en effet être victimes de piratage de leur compte. "Uber est au courant et vous devez bien contrôler votre numéro de société ou personnel afin de voir qu’il n’y ait pas d’agissements frauduleux. En cas d’agissements frauduleux, vous devez directement prévenir votre banque. Uber est occupé avec tous les ingénieurs à faire le nécessaire pour mettre fin à ces agissements", précise Fernando Redondo avant de sommer les chauffeur d'avertir directement leur banque s'ils observent des retraits d'argent de leur compte.

Et d'après une porte-parole d'Uber à Bruxelles, certains chauffeurs auraient communiqué des informations personnelles après avoir été approchées directement par les fraudeurs. "Notre système de protection des données est très robuste. A aucun moment, les fraudeurs ont eu accès aux données des conducteurs via le système Uber. Leur arnaque était d’approcher les conducteurs directement en dehors de l’application", explique-t-elle à nos confrères.

Une situation qui inquiète le député bruxellois, Jamal Ikazban (PS). "Si des chauffeurs ont été piratés, je me demande si des clients ne risquent pas également d’être piratés. Après tout, ils doivent introduire leurs coordonnées bancaires sur cette application", confie-t-il à La Capitale.