Malgré le mauvais temps, les terrasses des bars et restaurants ont rouvert ce samedi. Les salles des établissements Horeca restent néanmoins fermées pour l'instant, le risque de propagation du virus étant plus important en intérieur.

Pourtant, certains restaurateurs du Westland Shopping d'Anderlecht ont bel et bien ouvert leur terrasse située à l'intérieur du centre commercial. "C'est scandaleux ! J'ai vraiment été choqué de voir que là-bas, ils peuvent tout ouvrir et laisser cinquante à soixante personnes sans masque, sans rien pendant qu'on laisse crever les petits établissements comme le mien, fustige Serge Demaret, patron du Rabelais, à quelques pas de là. Toutes les tables sont complètes dans le shopping encore cet après-midi alors que pour nous, ça s'est très très mal passé ce midi en raison de la météo. On a fait seulement neuf couverts avec un petit chauffage."

De son côté, la direction du Westland Shopping assure qu'il s'agit d'un malentendu. "Il y a eu un manque de compréhension, ou de clarté, par rapport aux instructions données dans le courant de la semaine pour dans le protocole reçu ensuite. On a eu des informations contradictoires, un peu comme pour le plexiglas. Dès qu'on s'en est aperçu, on a demandé aux restaurateurs de mettre en ordre et de fermer leur terrasse."