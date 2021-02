On comptait une quarantaine de personnes positives lundi parmi les 1.445 élèves testés sur les quelque 1.544 inscrits en secondaire. A l'issue d'une réunion vendredi dernier entre la Commission communautaire commune (Cocom) et la direction du primaire, il a été décidé de faire tester les élèves durant le week-end. Lundi, une vingtaine de tests étaient positifs sur seulement un peu moins de 200 résultats obtenus et ce notamment à cause d'un encombrement au centre Mérode.

Pour le dépistage de vendredi, M. Geulette explique avoir mis en place "3 circuits avec 3 testeurs des hôpitaux Iris Sud et tout est cadencé par heure et par classe. (...) Une nouvelles réunion virtuelle est prévue avec la Cocom dans la journée de lundi, en fonction de l'arrivée des résultats".

L'école, fermée depuis ce lundi, le restera jusqu'au lundi 8 février inclus.

Pour rappel, les autorités sanitaires ont décidé le vendredi 22 janvier d'écarter et de tester quelque 270 élèves du secondaire, qui suivaient les cours de 3 professeurs déclarés positifs et 4 autres qui avaient été en contact avec eux et dont les résultats se sont avérés positifs pour 3 d'entre eux. Pour des raisons d'organisation, la direction du secondaire a annoncé le dimanche 24 janvier la suspension des cours en présentiel.

Après avoir réalisé le dépistage de leur personnel, les directions primaire et secondaire étaient en mesure d'affirmer vendredi dernier qu'il y avait eu 11 professeurs de secondaire sur 160 qui avaient été infectés par le Covid, 2 enseignants et 3 éducateurs en primaire sur une quarantaine d'encadrants et aucun cas parmi la vingtaine d'ouvriers et employés administratifs.

La section secondaire du collège St-Michel, qui totalisait lundi une quarantaine de positifs sur 1.445 élèves testés, a rouvert mardi matin.