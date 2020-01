A partir du 1er janvier 2020, les véhicules Diesel de norme européenne d'émission Euro 3 s'ajoutent à la liste des véhicules interdits dans la zone basse émission couvrant la Région bruxelloise. Pour ces motorisations, seul un accès de maximum 8 jours par an et par véhicule est possible via l'achat d'un pass d'une journée de 35 euros. Une période d'adaptation est prévue et les propriétaires des nouveaux véhicules interdits ne recevront pas d'amende (élevée tout de même à 350 euros) avant le 1er avril.

Cette restriction ne concerne toutefois pas tout le monde. En effet, les véhicules de police, des pompiers, de l'armée ou de la protection civile bénéficient d'une dérogation leur permettant d'échapper à l'amende.

Comme le rapporte la RTBF, du côté de la police, de nombreuses voitures trop polluantes continuent d'ailleurs de circuler dans la capitale. "On demande une dérogation pour les voitures qui y ont droit. Les autres, soit on évite de les utiliser, soit on les réoriente vers des services implémentés hors de Bruxelles, Gand ou Anvers [NDLR: deux villes qui ont également interdit ces types de véhicules]. Cela à défaut de les remplacer comme on le souhaiterait", confie à nos confrères Régis Kalut, porte-parole de la police fédérale..

Mais comment expliquer cette situation? Régis Kalut a son explication toute simple: "Les véhicules ne sont pas remplacés à cause de la situation budgétaire très précaire de la police fédérale. On ne demande pas mieux que d'être en ordre. Les membres du personnel font bien l'effort dans leur vie privée, pourquoi pas les véhicules de service?".

Quid des polices locales?

La RTBF a également sondé les différentes zones de police locale à Bruxelles et elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne. A Bruxelles-Ixelles par exemple, 17 voitures sur 305 ne respectent plus les normes de pollution autorisées et une dérogation a donc été demandée pour que ces véhicules puissent continuer à circuler.

La zone Montgomery a quant à elle anticipé la nouvelle législation puisque sur 116 véhicules, seul un pose encore problème aujourd'hui. Et ce n'est d'ailleurs qu'une question de semaine car la voiture défaillante va être remplacée. "Depuis 2013, il y a eu une volonté très claire de notre conseil de police de ne plus acheter des véhicules Diesel. Puis, on a suivi de très près les décisions régionales quant à l'instauration de la Low Emission Zone. On a alors décidé de renforcer notre politique et d'anticiper", détaille le chef de zone Michael Jonniaux à nos confrères de la chaîne publique. "On considère que nous avons également une fonction d'exemple. Si le citoyen doit se mettre en ordre, nous aussi", conclut-il.