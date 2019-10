A Schaerbeek, une enquête est en cours. A Woluwe-Saint-Pierre, la police appelle aux témoignages.

"Une enquête est en cours sur les circonstances exactes des faits", a indiqué mardi Stéphanie Lagasse, porte-parole du parquet de Bruxelles, au sujet d'une supposée tentative d'enlèvement d'enfant à Schaerbeek jeudi dernier, rapportée par le journal La Capitale. Selon le quotidien, un élève de l'école primaire communale nº16 de Schaerbeek, située boulevard Léopold III, aurait été approché par un adulte à quelques pas de l'école, dans la rue Paul Hymans. L'individu aurait tenté d'attirer l'enfant vers lui avec des bonbons.

L'affaire a été prise très au sérieux par l'école et la police. La police de la zone Bruxelles-Nord a confirmé au quotidien qu'une enquête était en cours pour déterminer ce qu'il s'est réellement passé. L'enfant concerné a été entendu et les images de caméras de vidéo-surveillance doivent être visionnées.

Une autre potentielle tentative d'enlèvement a été communiquée par la police, à Woluwe-Saint-Pierre cette fois. Selon BX1, une fillette de 10 ans aurait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement le 4 octobre dernier vers 18h dans le piétonnier allant de l’avenue des Camélias à la Drève de Nivelles. Selon le témoignage de la fillette, relayé par la police, un homme s’est adressé à elle en français puis en anglais (la victime ne parlant pas français). Il lui a dit qu’il connaissait sa maman et qu’il devait la ramener chez elle. L’homme a saisi la fillette par le bras mais elle est parvenue à s’échapper et à rentrer chez elle. L’homme en question est jeune, blanc, a des cheveux foncés, est plutôt petit et replet. Il portait un jogging gris. Des infos ? Appelez le 02/788.53.43.