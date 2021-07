Il y a eu 11 sorties des secours pour des arbres déracinés et huit autres pour des objets divers balayés par le vent sur la voie publique, parmi lesquels des tuiles, des corniches, des gouttières et des branches d'arbre.

Il n'y a pas eu de blessé.

A 17h00, le vent avait disparu et il n'y avait plus d'appels entrant ou en attente au 1722, ni via le guichet électronique www.1722.be. Pour rappel, il s'agit du nouveau système national activé début juillet pour gérer les interventions liées aux intempéries et éviter ainsi d'encombrer la ligne d'urgence 112.