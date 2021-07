Élue à Saint-Gilles, elle rejoint le Rassemblement National de Marine Le Pen Bruxelles El Massaoudi Sarra

© D.R.

Française ayant fait le choix de vivre en Belgique, je me suis investie pour ma commune et mon pays d’adoption. Depuis le 3 décembre 2012, je suis conseillère communale MR à Saint-Gilles." Près de dix ans plus tard, c’est au conseil régional des Pays de la Loire, en France, que Victoria de Vigneral vient de se faire élire sur la liste du Rassemblement national.