Les policiers ont reçu de nombreux projectiles : vélo, panneau de signalisation... Des émeutiers auraient déjà été identifiés.

Des échauffourées entre la police et des riverains ont eu lieu ce mardi, vers 21h, du côté de la place Bethléem à Saint-Gilles. Sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit une petite centaine d'habitants du quartier particulièrement énervés contre les policiers, en civil ou en uniforme. Malgré le nombre d'émeutiers, la police a réussi à calmer la situation.

Selon un témoin de la scène, cette émeute se serait déclenchée suite à l'intervention d'une commissaire saint-gilloise. "Elle a pris le ballon des petits qui jouaient au football sur la place Bethléem", explique-t-il. "Un type qui n'avait rien à voir est alors arrivé, a arraché le ballon des mains de la commissaire et l'a rendu aux petits. La commissaire est alors entrée dans une grosse colère et a appelé des renforts."

Le porte-parole du parquet de Bruxelles Denis Goeman ne confirme pas cette version. Il indique par contre que deux policiers ont été blessés. "L'un est en incapacité de travail pour sept jours, l'autre pour quatre jours", relate-t-il. Selon les premiers éléments de l'enquête, un projectile aurait été lancé sur un véhicule de police. Des renforts ont été appelés face au nombre imposants d'habitants très énervés sur la chaussée. Les policiers ont alors reçu d'autres projectiles, dont un vélo, un panneau de signalisation, tandis que certains policiers ont pris plusieurs coups.

"Une enquête est en cours pour identifier certains suspects", commente encore Denis Goeman. "Via les caméras de surveillance, certains auraient déjà été identifiés. Nous espérons des interpellations rapides et une réponse ferme. Ce type de débordement est intolérable. D'autant plus lorsque l'on s'en prend à l'intégrité physique des policiers."

Une fois l'émeute dispersée, le quartier a vite repris son calme. C'est le premier gros incident depuis les émeutes survenues à Anderlecht mi-avril suite au décès d'Adil à l'issue d'une course-poursuite.