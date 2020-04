La mort d’un jeune garçon de 19 ans survenue vendredi soir dans la commune bruxelloise d’Anderlecht a provoqué des rassemblements et des émeutes qui ont immobilisé le quartier Cureghem. Au moins 45 personnes ont été arrêtées et des heurts ont éclaté entre des jeunes et les nombreux policiers mobilisés pour tenter d’apaiser la situation. L'oncle de la victime appelle au calme.

Ce samedi après-midi, l’oncle du jeune garçon qui a perdu la vie a communiqué via différents réseaux sociaux appelant un retour au calme rapidement. Un message en français et en arabe où l'on peut entendre ces mots :

“Je suis l’oncle d'Adil, qu’il repose en paix. Je vous demande d’arrêter de tout casser, s’il vous plaît. On n'est déjà pas bien, on est en deuil, mal dans notre coeur. S’il vous plaît, arrêtez de tout casser, de faire n’importe quoi. Pour la mémoire d'Adil, faites plutôt des prières pour lui et laisser la justice faire son travail”, explique-t-il.

Des messages qu’il a transmis via différents réseaux sociaux, notamment Snapchat, très utilisé par les jeunes qui ont notamment partagé, via ce canal, de nombreuses vidéos où l’on voit des jeunes s’attaquant à une voiture de police.

Pour rappel, vendredi soir, Adil, un jeune bruxellois de 19 ans, est décédé après avoir tenté de fuir un contrôle de police. Des patrouilles circulaient en vue de faire respecter les mesures de confinement mais le jeune garçon aurait refusé de se soustraire au contrôle.

Une course-poursuite s’en est suivie mais le jeune garçon circulant sur une scooter aurait percuté de plein fouet l'avant gauche d’un véhicule qui arrivait à contresens. Adil est décédé sur le coup.

Les policiers ont été entendus. Une enquête judiciaire est en cours afin de déterminer les circonstances exactes.