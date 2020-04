Ce dimanche, la députée fédérale et conseillère communale MR Nathalie Gilson présente sur sa page Facebook ses condoléances aux proches d’Evelyn Gessler, décédée ce dimanche à l’âge de 73 ans des suites d’une maladie.

Evelyne Gessler était une femme de l’ombre. Vous ne la connaissez sans doute pas… Pourtant, il y a fort à parier qu’elle vous connaissait, qu’elle ait suivi votre parcours professionnel de près, qu’elle énumérait votre CV comme personne. Cette bruxelloise au carnet d’adresses surdimensionné était à la fois lobbyiste, chargée de relations presse, consultante en communication corporate, coach en média-training de personnalités économiques (Etienne Davignon, Maurice Lippens, Freddy Bouckaert, Georgs Jacobs, Stephan Jourdain…) ou politiques, organisatrice d’évènements ou de réceptions privées… Cette femme dynamique adorait favoriser les rencontres entre gens qui ne se connaissent pas, elle entrevoyait – comme personne - les complicités ou intérêts communs.





Evelyn Gessler, c’est aussi une personnalité franche, amusante, joyeuse, généreuse, infatigable et présente à tous les événements et réceptions mondaines. Le tout depuis 1973, où elle commença chez Ageurop. Elle dirigera longuement la société de consultance en communication Ogilvy, ensuite Decider’s/Decitime à partir de 2006. Mais son CV ne s’arrête pas là, tant elle était active dans de nombreux domaines, tel que dans la défense du Quartier des Arts, de la Monnaie ou d’une pouponnière locale du Sénégal, le pays qu’elle aimait tant rejoindre plusieurs fois par an. Elle avait aussi fondé en 1985 et dirigé le Club L, le plus ancien club féminin de Bruxelles qui favorisait le networking professionnel entre femmes.