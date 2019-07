La famille royale sera particulièrement présente cette année aux festivités du 21 juillet à Bruxelles avec trois bains de foules prévus dimanche, a annoncé jeudi le syndicat d'initiative-Bruxelles Promotion.

Le Roi et la Reine rencontreront des associations qu'ils ont soutenues autour du grand bassin du parc de Bruxelles de 18h30 à 19h30. Le prince Laurent et la princesse Claire traverseront l'allée centrale de 19h15 à 20h15. De 18h30 à 19h30, la princesse Astrid et le prince Lorenz se rendront place Poelaert. Le coup d'envoi de la Fête au Parc sera donné à 11h00 par le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close et les autorités de la police.

Nouveauté de cette année, les 140 batteurs du "Kortrijk Drumt" joueront des hits internationaux toutes les heures, de 10h00 à 20h00, au Mont des Arts. Chaque prestation durera 20 minutes.

Une nouvelle parade folklorique - composée entre autres de pêcheurs de Dunkerque, de majorettes hommes, des Gilles ou encore des fanfares du Meyboom et d'Ottignies - arpentera la rue de la Régence.

Au milieu des villages de la Défense, de l'Intérieur, des polices et des services de sécurité civile, le stand de la Croix-Rouge situé rue de la Régence comptera une animation 'Game of Thrones' sur les crimes de guerre de la série afin de sensibiliser le grand public à l'importance du droit international humanitaire.

Le stand Bel-Europa proposera place Royale des activités ludiques mettant en lumière le rôle de la Belgique dans la construction européenne et la valeur ajoutée de l'Union européenne à l'économie belge. Il y aura notamment un jeu de l'oie géant et des spectacles surprise. "La fête nationale est l'occasion idéale de célébrer la Belgique et l'Europe, qui y a trouvé sa capitale", souligne Charlotte Gugenheim, cheffe de la représentation de la Commission européenne en Belgique.

En amont du feu d'artifice, des concerts seront donnés de 13h00 à 22h30 au kiosque du parc de Bruxelles et de 17h00 à 22h30 au Sablon.

La Chambre des représentants et le Sénat, la Grande Synagogue de Belgique, la Cour des comptes, les musées ou encore le War Heritage Institute seront exceptionnellement ouverts au public.

Quelque 220 secouristes seront mobilisés autour de quatre postes permanents, auxquels s'ajouteront quatre postes fixes durant le défilé de l'après-midi et deux postes mobiles pendant le feu d'artifice en soirée. Selon la météo, de 75 à 250 soins sont dispensés chaque année.