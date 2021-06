Le garçon a été vu pour la dernière fois au magasin "Carrefour" situé Chaussée de Waterloo à Uccle. Depuis, il ne s'est plus manifesté. "Florin mesure 1m45 et est de corpulence mince. Il a les cheveux noirs et les yeux foncés. Il ne s'exprime qu'en roumain. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans noir, un t-shirt noir à manches courtes, des baskets noires et une casquette noire de marque "Hugo Boss", détaille l'avis de recherche.

Toute personne ayant des informations sur cette disparition est invitée à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300 ou via Child Focus au n° 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.