Le début de l'été a fortement été marqué par des précipitations. On a pu encore l'observer ce week-end avec des inondations à certains endroits en Wallonie. Ce dimanche notamment, Enghien Wavre et Jodoigne étaient touchées par les eaux, nécessitant parfois l'intervention des pompiers.

Ce mardi, c'est du côté de Bruxelles que l'on aperçoit les premiers cumuls de précipitations, par exemple du côté de Buyl, non loin de l'ULB. Les tunnels Porte de Hal et Stéphanie ont été inondés. Le tunnel Stéphanie a été fermé à la circulation en direction du centre et le tunnel Porte de Hal en direction de Midi. Le tunnel Vleurgat a lui même été fermé dans les deux sens avant d'être rouvert trente minutes plus tard.