Les Ucclois pourront lui rendre un dernier hommage demain entre 8h30 et 10h15.

Le ministre d’Etat et ex-bourgmestre libéral d’Uccle, Armand De Decker, est décédé mercredi 12 juin à l'âge de 70 ans. Sa qualité de ministre d'Etat lui confère de facto des funérailles d'Etat, ce qui implique un protocole particulier. Ainsi, un représentant du Roi sera présent ainsi qu'une délégation militaire.

De 8h30 à 10h15, le cercueil du défunt reposera dans la salle du Conseil de la maison communale située place Jean Van der Elst. L'occasion pour la population, le personnel communal et les employés communaux de se recueillir auprès de leur ancien bourgmestre. Aucun discours ne sera prononcé.

A 10h30, le cortège funéraire se mettra en route vers l'église Saint-Pierre. L'arrivée du corbillard y est prévue pour 10h50. La cérémonie religieuse démarrera à 11h pour se clôturer vers 13h. Le ministère de l'intérieur est assez strict pour tout ce qui concerne le protocole et l'accès à l'église. Les autorités publiques et les proches seront installés au premier rang.

Le nombre de places dans l’église étant limité, les portes de l’église resteront ouvertes pendant la cérémonie et une retransmission audio est prévue sur le Parvis.

Il est toutefois recommandé de ne pas venir en voiture, puisque la circulation sera bloquée et beaucoup de monde est attendu.

Ainsi, afin de garantir le bon déroulement des funérailles, différentes mesures ont été prises. Il sera interdit de stationner de 07h à 14h sur et autour du Parvis Saint-Pierre, rue du Postillon, rue du Doyenné entre le numéro 102 et l’avenue Brugmann, sur et autour de la place Homère Goossens, dans le parking couvert de la rue du Doyenné et place Jean Vander Elst (uniquement la partie centrale).



Il sera interdit de circuler à partir de 10h et jusqu’à la fin des funérailles sur et autour du Parvis Saint-Pierre, rue du Postillon, rue du Doyenné entre le numéro 102 et l’avenue Brugmann ainsi que rue Xavier De Bue entre le Parvis et la chaussée d’Alsemberg. Des déviations sont prévues pour garantir au maximum la fluidité du trafic.



Pour vous rendre dans le centre d’Uccle ce jour-là, nous vous conseillons de privilégier l’usage des transports en commun.