Voilà quelque chose qui devrait plaire aux amateurs d'histoire et d'architecture. En effet, un, spécialisé dans la colorisation et la numérisation sur sa chaîne "Rick88888888", vient de dévoiler des images exceptionnelles de Bruxelles en... 1908.

L'artiste est parti d'images d'archives qu'il a restaurées et colorisées. Cette vidéo permet de constater que pas mal de choses ont changé à Bruxelles en 100 ans.

Au début de la séquence, on peut apercevoir l'ancienne gare du Nord et la place Rogier. Suivent alors le Boulevard Anspach et le quartier de la Bourse et de la place De Brouckère, qui étaient à l'époque envahis par les calèches.

Durant huit minutes, les internautes peuvent ainsi contempler les différents hauts lieux de notre capitale. On pointera un élément marrant en milieu de vidéo, avec des images du Palais de justice qui en 1908 n'était pas... entouré d'échafaudages.

A noter que le Youtubeur en question, qui préfère conserver l'anonymat, n'en est pas à son coup d'essai. Il s'est ainsi déjà amusé à faire revivre d'autres villes telles que Londres, Amsterdam, Vienne, New York ou encore Berlin (avant les ravages des bombes de la Seconde Guerre mondiale).