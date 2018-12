Gosuin veut sortir le commerce d’une vision conservatrice : "Certains quartiers doivent se réinventer"

Il reste cinq mois grand maximum au ministre bruxellois de l’Économie Didier Gosuin (Défi) pour convaincre la moitié des communes bruxelloises de signer une convention avec la Région et plus particulièrement, son administration en charge du développement commercial, Hub. brussels.

Pourquoi la moitié ? Parce que les autres ont déjà signé. "Aujourd’hui, je dois bien reconnaître que seules une dizaine de communes ont signé la convention avec la Région bruxelloise. Raison pour laquelle j’ai donné l’instruction à Hub d’aller à la rencontre, dès ce mois de janvier, des nouveaux échevins du Commerce. Notre discours sera clair : vous êtes des agents de proximité, travaillez avec nous, profitez de notre expertise, de nos analyses dynamiques, de nos études de comportement, d’achalandage, de nos bench-markings, etc."

Quelques problèmes

La moitié des communes - dont la Ville de Bruxelles - refusant de signer un partenariat avec la Région, il doit bien y avoir quelques raisons objectives dépassant le simple cadre de la guerre de villages où chacun défend son bout de territoire sans regarder au-delà. Pour Didier Gosuin, le principal problème réside dans la vision trop conservatrice des communes bruxelloises en matière de développement commercial. "Les élus communaux et régionaux ont une vision conservatrice du commerce. Bien souvent, leur politique tient en une phrase : rien ne doit bouger. Si un commerce ferme, nombreux pensent que leur quartier commercial est en danger. C’est une réaction logique mais largement insuffisante. Les communes doivent être beaucoup plus dans la prospective. Et pour être dans la prospective, il faut des outils d’analyse pertinents et actualisés." Ce que propose justement Hub via son schéma de développement commercial et, plus particulièrement, de régulières études ciblées sur le commerce à Bruxelles.

De là à dire que certains noyaux commerciaux bruxellois, déjà en difficulté, sont condamnés ? "Si on maintient ces quartiers tels qu’ils étaient à l’origine, oui ils sont condamnés. Si on ose une autre démarche, non. Il n’y a pas de fatalité. Si l’on veut développer ce qu’on a toujours connu, donc adopter une attitude de conservatisme, ça n’ira pas."

Alors, quelles sont ces fameuses évolutions à ne pas louper ? "Déjà, arrêter de ne travailler que sur l’urbanisme en croyant que cela fera venir le commerce. Améliorer l’éclairage, refaire les trottoirs, c’est bien mais cela ne suffit pas à enrayer par exemple le phénomène de mort de certains types de commerces. Nous devons aller plus loin. Nous devons investir sur de nouveaux concepts, de nouveaux produits en phase avec les nouveaux modes et types de consommation. C’est le problème du piétonnier de la Ville de Bruxelles. C’était un projet urbanistique sans vision commerciale."