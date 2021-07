MR et Défi déplorent que la piscine à ciel ouvert d’Anderlecht offre un créneau spécifique aux femmes.

L’ouverture d’un créneau horaire réservé aux femmes et autorisant le burkini dans la piscine à ciel ouvert d’Anderlecht a généré de nombreuses réactions politiques vendredi. C’est le président du MR Georges-Louis Bouchez qui a allumé la mèche en twittant : “Burkini admis et heures réservées aux femmes. La folie communautariste continue. Le MR interviendra au parlement bruxellois et au fédéral. Nos valeurs sont mises à mal avec la complicité ignorante de certains. Sarah Schlitz (secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité, NdlR) doit intervenir.”

Le président de Défi François De Smet a, lui aussi, déploré cette exception : “la piscine en elle-même est une belle initiative. Mais des moyens publics ne devraient pas servir à promouvoir des accommodements raisonnables tels que des horaires séparés pour les femmes ou le port du burkini”.