Avec l'action "Et quel est votre plan ?", les manifestants souhaitent insister sur les mesures structurelles à prendre par le prochain gouvernement afin de gérer la crise écologique et sociale. XR compte d'ores et déjà réitérer son action chaque jour à la même heure jusqu'au 1er octobre.

"En tant que citoyens, nous ne pouvons rester les bras croisés pendant que nos politiciens gaspillent du temps à choisir avec qui collaborer ou non, alors que la biodiversité disparaît à un rythme sans précédent à cause d'un système économique toujours en croissance", souligne l'organisation.

Depuis son piquet de grève dans la rue de la Loi, XR souhaite "catapulter" les questions des citoyens vers les négociateurs politiques et exige des réponses qui "assurent que la crise écologique et sociale est au premier plan des négociations du gouvernement fédéral."

"Et quel est votre plan... pour arrêter la pollution de l'air, de l'eau et du sol ? Pour protéger la biodiversité en Belgique ? Pour les régions côtières qui font face à l'élévation du niveau de la mer ? Pour lutter contre la fertilité des sols en Belgique ? Pour s'occuper des réfugiés climatiques actuels et futurs, tant en Belgique qu'à l'étranger ?", s'interroge notamment XR.