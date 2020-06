Ixelles : La Bécasse rouvre ses portes ce mardi, Bonsoir Clara est aussi sauvé © D.R. Bruxelles Mathieu Ladeveze

Bonne nouvelle pour l’Horeca bruxellois. Le restaurant La Bécasse, au cimetière d’Ixelles, et Bonsoir Clara, dans le centre-ville, ont trouvé un repreneur. Il s’agit tout simplement de l’ancien patron Saaid Barhdadi, dont l’offre a été jugée la plus intéressante par le curateur et le tribunal de commerce de Bruxelles.