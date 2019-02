Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce chantier qui est prévu jusque juillet prochain.

Après une pause de quelques mois qui a donné un peu de répit pour les commerçants et pour la mobilité bruxelloise, le chantier boulevard Général Jacques revient en grande pompe. Alors que le premier tronçon de cette artère, du rond point Etoile jusqu'à l'avenue Emile de Beco, fut inauguré au début du mois de septembre dernier, c'est maintenant au tour de la deuxième partie du chantier d'être entamée. Les travaux s'opéreront en deux phases distinctes: du côté pair d'abord et du côté impair ensuite. La première qui commence ce lundi durera jusque début avril et la suivante jusqu'au mois de juillet.

Dans la continuité de ce réaménagement, la deuxième phase importante du chantier démarre donc ce lundi 4 février. Le boulevard fera peau neuve entre l’avenue de Saisons et l’avenue de la Couronne.

Du 4 février à avril 2019, le trafic automobile sera interrompu direction Etterbeek. Des déviations locales sont mises en place et les trams 7 et 25 roulent normalement.

Au niveau des aménagements prévus, les piétons profiteront de plus larges trottoirs, avec aménagements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite. Ces trottoirs élargis incluront également une piste cyclable du côté de la voirie. Pour permettre ces adaptation, une diminution du nombre de bandes de circulation automobile à deux bandes est prévue, assure Bruxelles Mobilité. Toutefois, trois bandes seront maintenues au niveau des carrefours pour que les voitures puissent tourner facilement.

Pour les usagers des transports en commun, les quais seront élargis et allongés pour un meilleur confort. Enfin, les riverains profiteront d'un cadre plus agréable grâce à la plantation d'arbres le le long de la berme centrale, comme ça a été fait sur la première partie du boulevard.

Au niveau des horaires, le chantier aura lieu du lundi au vendredi, de 6h à 18h ainsi que certains samedis. Attention, le stationnement pendant les heures de chantier est interdit. Pour les riverains qui habitent dans cette zone, leur carte de stationnement sera également valable dans le secteur de l'autre côté du boulevard. Si vous disposez d'un garage privé dans la partie du chantier, la commune d'Ixelles vous octroiera une carte riverain pour la durée des travaux.

Enfin, pour la collecte des poubelles, Bruxelles Propreté ne passera pas du côté pair du boulevard jusqu'au mois d'avril et du côté impair d'avril à juillet. Veuillez déposer vos sacs dans la rue la plus proche, comme indiqué sur les plans ci-dessus.

De février à avril 2019

© DR





D'avril à juillet 2019