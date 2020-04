Les émeutes qui ont lieu samedi à Anderlecht se sont poursuivies samedi soir et durant la nuit de samedi à dimanche, a confirmé le bourgmestre de la Ville à nos confrères de RTL.

Pour rappel, la police de la zone Bruxelles-Midi avait recensé samedi en fin de journée 43 arrestations dans le cadre des émeutes qui ont éclaté dans différents quartiers d'Anderlecht, notamment sur la place du Conseil et du côté de la station de métro Clémenceau.

Des appels au rassemblement, malgré l'interdiction de se regrouper en vertu des mesures de sécurité liées à la pandémie de coronavirus, avaient débouché sur des émeutes, samedi après-midi, à Anderlecht. Les appels avaient été lancés sur les réseaux sociaux dans le but d'exprimer un mécontentement à la suite du décès accidentel, vendredi, d'un jeune homme qui fuyait un contrôle de police (lire plus bas).

Plusieurs personnes ont enfreint l'interdiction de rassemblement. La police est alors intervenue et a essuyé des tirs de projectiles. Lors de l'intervention, une arme de service a été volée dans une voiture de police, avait indiqué le chef de corps Patrick Evenepoel, samedi soir sur les ondes de la VRT. Une vidéo circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux. "A un moment donné, l'un de nos véhicules a été encerclé . Une arme à feu y a notamment été dérobée", avait-t-il précisé.

De nouveaux incidents en soirée et durant la nuit

Interrogé par nos confrères de RTL, le bourgmestre d'Anderlecht Fabrice Cumps a rapporté de nouveaux incidents en soirée samedi et durant la nuit de samedi à dimanche. " Vers 20h, la situation était sous contrôle sur l'ensemble du territoire. Nous avons eu une nouvelle flambée de violence, assez limitée, vers 22h, avec des jets de pierres sur un commissariat (des vitres ont été brisées), mais cela a très rapidement été réprimé par la police " commente-t-il à nos confrères.

D'autres faits se sont déroulés durant la nuit, notamment divers incendies: "Le feu a été mis à quelques véhicules et à du mobilier urbain. Trois arrestations supplémentaires ont eu lieu. Donc au total, 45 hier et 3 cette nuit, mais je ne peux pas encore faire la distinction entre les arrestations administratives et judiciaires, ce sera en fonction des éléments de preuve qu'on a pu retenir envers les personnes arrêtées", déclare encore le bourgmestre.

Concernant l'arme volée, Fabrice Cumps précise qu'"hier soir à minuit, elle n'était pas encore retrouvée, je sais qu'on est cependant sur une piste ". La Capitale affirmait que cette arme avait été retrouvée dans un parc mais l'information n'a donc pas été confirmée.

Quand à la situation ce dimanche, le bourgmestre explique à RTL: "Le gros du dispositif a été levé, et il est prévu pour dimanche et lundi des pelotons de renfort, qui seront à disposition au cas où ça dégénère . Mais il n'y a pour l'instant plus d'appels sur les réseaux sociaux pour de nouvelles violences".

Le point de départ de l'agitation

Vendredi soir, un jeune homme de 19 ans, prénommé Adil, circulait en scooter sur le quai de l'Industrie à Anderlecht lorsqu'il a percuté de plein fouet un véhicule de police qui venait en face de lui. La victime fuyait une première patrouille qui avait tenté de le contrôler. Le véhicule qu'il a percuté arrivait en renfort. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.

Ce dramatique fait divers est à l'origine des émeutes. Le bourgmestre d'Anderlecht a toutefois précisé que les parents d'Adil ont affirmé n'être en rien responsables des appels au rassemblement et qu'ils appelaient au retour au calme dans les quartiers d'Anderlecht.