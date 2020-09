À l’exception des taxis, transports en commun, cars de voyage, services de secours, forces de l’ordre et conducteurs munis d’un laissez-passer, les véhicules motorisés étaient interdits de 9 h 30 à 19 heures dans les dix-neuf communes de la capitale.



Le roi Philippe, la reine Mathilde et les princes Gabriel et Emmanuel ainsi que la princesse Éléonore en ont profité pour faire un tour à vélo. Seule la princesse Élisabeth, qui a intégré l’École royale militaire, n’était pas présente. La famille royale s’est promenée à vélo entre le palais de Laeken et le centre-ville, avant de visiter la Maison de l’histoire européenne, dans le parc Léopold, à l’occasion des Journées du patrimoine, qui ont accueilli 25 000 personnes ce week-end à Bruxelles.